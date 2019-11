Londra. È stato inaugurato dall’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e dal commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pietro Paolo Giampellegrini, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Londra Raffaele Trombetta e del presidente di Enit Giorgio Palmucci, il grande stand di Regione Liguria alla 40° edizione del al World Travel Market (Wtm) di Londra, da oggi al 6 novembre, il principale evento mondiale per l’industria dei viaggi con 50mila tour operator presenti, 11mila buyer, 5.000 espositori, 3.000 giornalisti, più di 180 Paesi rappresentati e la prospettiva di accordi commerciali per 5,5 miliardi di sterline.

Insieme all’assessore Berrino, al sindaco di Genova Marco Bucci e al Commissario Giampellegrini, l’ambasciatore Trombetta e il presidente Palmucci hanno provato in anteprima il ‘Liguria Immersive Experience’, il nuovo format per offrire a operatori e visitatori un’immersione virtuale in 3D in un mondo molto reale: quello della Liguria, terra fatta di bellezza, sapori, profumi e occasioni di vacanza. Sorpresa e divertimento anche tra i visitatori che, attraverso immagini e video tridimensionali, sono stati proiettati negli angoli più belli e suggestivi del nostro territorio.