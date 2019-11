Sanremo. Domani, giovedì 28 novembre, si terrà l’ultimo dei quattro incontri dedicati ai volontari presso il Cav, Centro di aiuto alla vita, associazione che si pone al servizio della donna e della coppia con sede a Taggia e Sanremo.

Il presidente dell’associazione, Sara Tonegutti, quest’oggi è stata nuovamente ospite di Stefania Rossi ai microfoni di R24 per raccontare come sono andati gli appuntamenti: «É andato tutto molto bene, c’è stata grande partecipazione. Nel corso degli incontri abbiamo affrontato argomenti diversi, domani vedremo di far scegliere ai volontari se preferiscono operare nel centro di Sanremo o nella casa di accoglienza», racconta Sara.

«La maggior parte sono donne, generalmente sono persone che arrivano da esperienze di volontariato in altre associazioni, ci sono anche ragazze giovani che ai approcciano per la prima volta a questo mondo», ha concluso.

Il Cav organizza anche numerosi eventi, il prossimo si terrà il 14 dicembre a Villa Boselli con i Deplasticati per vendere borracce ed educare al rispetto dell’ambiente, il tutto accompagnato da un laboratorio didattico dedicato ai bambini.