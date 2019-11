Imperia. L’imperiese Tiziano Campus è il nuovo campione italiano di Muay Thai Pro. Si è aggiudicato il titolo italiano pro di muay thai 70 kg vincendo il torneo Challenge 13.

«Vinco la semifinale ai punti facendo contare due volte l’avversario – scrive sulla sua pagina Facebook Campus – In finale vinco per ko tecnico alla prima ripresa con una gomitata frontale. Ringrazio il mio maestro Shan Cangelosi per avermi seguito, come sempre per questo match. Grazie a Ivan Galana per l’impeccabile servizio di cutman come sempre numero uno. Grazie ad Ironitro Food2 Train per il supporto negli allenamenti».