L’Imperiese si mobilita per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Imperia. In occasione del 25 novembre l’Imperiese sarà travolto da un fiume di eventi in cui donne al fianco di altre donne scenderanno in piazza, nei teatri, nei locali pubblici per dire «Basta alla violenza di genere». Una settimana (e oltre) di appuntamenti dove associazioni del territorio, forze dell’ordine e istituzioni si uniranno insieme alle operatrici del Centro antiviolenza ISV per fermare quell’emorragia chiamata violenza sulle donne.

Si incomincia venerdì 22 novembre a Sanremo dove alla Federazione Operaia Monica Lanfranco parlerà del suo ultimo libro “Crescere Uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo”. L’incontro si svolgerà nell’ambito della rassegna “Storia-Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori” promossa da Cgil e Anpi e curata da Daniela Cassini e Loretta Marchi e sarà accompagnata da letture di Franco La Sacra (ore 17).

Si prosegue il 23 a Ospedaletti con l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita”, organizzata presso La Piccola dallo Zonta Club Sanremo (ore 16). L’esposizione racconterà storie di abusi a partire dagli abiti indossati dalle vittime di violenza e sarà visitabile fino al giorno 26 novembre. Sempre sabato, Villa Etelinda a Bordighera ospiterà la presentazione del libro di Elisabetta Cametti “Dove il destino non muore”, con intervento musicale del soprano Claudia Sasso e accompagnamento pianistico di Antonio Puntillo (ore 16).

Domenica 24 novembre, invece, dai giardini Nobel a Sanremo partirà la camminata non competitiva “Noi…di nuovo insieme” promossa da Fidapa Sanremo (ritrovo ore 10), mentre a Imperia, presso la panchina rossa del Parco Urbano, sarà allestito uno stand dei carabinieri, in cui, con le operatrici del Centro antiviolenza, sensibilizzeranno la cittadinanza sul tema della violenza di genere e distribuiranno materiale informativo sui servizi e i numeri di riferimento in caso di bisogno (ore 16-18). Nel pomeriggio, sempre a La Piccola di Ospedaletti, andrà in scena lo spettacolo teatrale di Laura Forti “Tale Madre Tale Figlia” organizzato dallo Zonta (ore 16). In serata, protagonista sarà San Lorenzo al mare, con la performance teatrale al Teatro dell’Albero promossa dal Centro antiviolenza ISV, “Voci di anime scalze” (ore 21). Nel corso dell’evento poesia e canto si uniranno per raccontare storie universali di antica violenza su donne ma anche interi popoli, bambini, anziani, gli umiliati di ogni paese. La rappresentazione trae ispirazione da Maram Al Masri, grande poetessa siriana ora esiliata a Parigi, che con parole d’incanto, attraversando il dolore, ha alzato un inno alla vita, alla consapevolezza della condizione femminile, al superamento di ogni umiliazione.

Come da consuetudine, nel corso della giornata della giornata del 25 novembre da Ospedaletti a Taggia saranno distribuiti sacchetti del pane “Pane amore e rispetto”. Sempre lunedì a Imperia in piazza Dante (panchina rossa – ore 10) i carabinieri e le operatrici del Centro antiviolenza ISV allestiranno un gazebo in cui daranno informazioni e distribuiranno materiale sul tema della violenza di genere. Lo stesso farà la polizia al Palazzetto dello Sport (ore 14) e anche a Sanremo con uno stand nei pressi del Teatro Ariston in via Matteotti (ore 15.30). Appuntamento anche Biblioteca Civica del capoluogo dove nel pomeriggio si terrà l’evento “Qualsiasi fiore ti sia sboccerai” in cui verrà trattato il tema dell’amore sano tra i giovani e sarà presenteremo il nuovo progetto pilota di peer education. Sarà presente anche il personale della polizia e le operatrici del Centro antiviolenza (ore 16.30).

Martedì 26 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si terrà la presentazione del libro del giudice Paola De Nicola “La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio” (ore 16.30). Mentre venerdì 29 novembre il Teatro comunale di Ventimiglia vedrà lo spettacolo gratuito organizzato dallo Zonta Bordighera e Zonta for you, “Tu danzavi per me” di Gigliola Santoro (ore 21).

Da segnalare, infine, che dal 25 novembre al 6 dicembre la facciata della Casa da gioco della Città dei Fiori sarà illuminata di arancione, il colore simbolo dello Zonta contro la violenza sulle donne. Alla campagna mondiale Zonta Says No to Violence Against Women aderirà anche il Comune di Ospedaletti che illuminerà le fontane cittadine di arancione.