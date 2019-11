L’Imperia a Rapallo per proseguire la marcia: al Macera la attende l’Athletic Club Liberi

Va in scena al “Macera” di Rapallo (calcio di inizio ore 15) il testa coda tra Imperia e Athletic Club Liberi. Mister Alessandro Lupo, sfebbrato dopo un paio di giorni passati con l’influenza, però, non si fida degli avversari: «Loro sono affamati di punti e cercheranno di metterci subito in difficoltà. Dovremo iniziare la gara con un piglio diverso rispetto a domenica scorsa. Paradossalmente preferisco incontrare squadre di alta classifica».

Intanto si avvicina l’apertura del mercato invernale che tutte le dirette avversarie attendono, in particolare Albenga e Sestri Levante, per rinforzarsi e dare l’assalto al campionato. Non è certo un mistero che Lupo abbia sempre invocato rinforzi dalla società, un po’ perché la coperta è corta e un po’ perché ci sono dei reparti da potenziare: con un portiere giovane da alternare a Trucco si potrebbero avere maggiori alternative di esperienza in mezzo al campo al bisogno, senza contare la necessità di contare su un altro attaccante centrale oltre a Boggian.

«Il campionato è lungo – conferma il tecnico – stiamo ottenendo anche più del previsto ma mantenere questo ritmo non è facile. In una stagione si ha a che fare con squalifiche, infortuni, raffreddori, servono, quindi, a mio parere, almeno due innesti se vogliamo arrivare fino in fondo giocandocela. Ma non è una polemica coi dirigenti, l’ho sempre detto fin dall’inizio che la coperta era corta e che c’erano dei reparti da potenziare. Capisco che le risorse possano essere limitate, ma non si chiede la luna. Poi bisogna vedere quali sono le intenzioni della società».

A proposito di squalifiche, è stata ridotta di una giornata quella di tre giornate inflitte a Edoardo Capra che potrà tornare in campo nella sfida interna contro il Busalla.

Il pallone racconta, attraverso l’enciclopedia on line “Imperia calcio, storia di un amore” che l’Athletic Club Genova è a sua volta il frutto di una fusione, quella tra l‘Athletic Club Pio X, nato nel 1968, e l´Unione Sportiva Albaro, nato nel 1972. I Liberi Sestresi, invece, nascono intorno agli anni Trenta quando un gruppo di dirigenti e giocatori decidono di lasciare la Sestrese e di fondare una nuova società.

L’Imperia ha affrontato l’Athletic Club Genova in quattro occasioni: il bilancio delle due sfide giocate in terra genovese è di una vittoria per i neroazzurri e un pareggio. Ha affrontato, i Liberi Sestresi in due occasioni. L’unica sfida, in terra genovese si è giocata il 25 settembre 1949 ed è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 4-0

Terna arbitrale del basso Piemonte: arbitro sarà Fabio Rinaldi, coadiuvato da Dimitri Giorgio Ghio e Viktor Trajanovski, tutti della sezione di Novi Ligure.