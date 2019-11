Limone Piemonte, il 30 novembre apre la Riserva Bianca

Limone Piemonte. Si avvicina il 30 novembre, giorno di apertura ufficiale della “Riserva Bianca” che ha in serbo per quella data una serie di eventi che permetteranno di salutare l’inizio della stagione 2019-2020 in grande stile. La giornata sarà ricca di appuntamenti fin dalla mattina e ovviamente, di tanto sci e neve.

Alle 9, un ospite speciale e grande amico della Riserva Bianca, Kristian Ghedina, campionissimo della velocità, impreziosirà con la sua presenza l’apertura della Cabinovia Bottero.

Alle 15,30, sarà celebrata in quota la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Mons. Piero Delbosco, Vescovo della Diocesi di Cuneo.

Alle 17 poco dopo la chiusura degli impianti, concerto con Carosello della Fanfara Alpina Taurinense e, a seguire, Salotto Letterario Sportivo a cura del dottor Paolo Viberti e illustri ospiti