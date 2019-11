Liguria rischio isolamento, l’appello di CNA Imperia: «Garantire la sicurezza stradale»

«Dopo l’ennesimo evento calamitoso, peraltro annunciato, che ha coinvolto nei giorni scorsi le nostre autostrade, ci rendiamo conto che la nostra Liguria è ormai ridotta a un campo di battaglia e non manca molto al suo completo isolamento», così esordisce Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, a proposito delle grosse difficoltà che stanno affrontando i liguri dopo i fatti dello scorso fine settimana.

«Lanciamo un appello – continua Vazzano – a tutti i soggetti convolti: è tempo di soluzioni per il bene degli utenti della rete di infrastrutture e per il territorio tutto, per le imprese dell’autotrasporto e della logistica che pagano un prezzo altissimo.

CNA FITA, l’Unione che riunisce le imprese di autotrasporto, ritiene che la sicurezza delle nostre infrastrutture sia un valore assoluto: è fondamentale dunque che si trovino davvero, ora, le risorse necessarie a migliorarla. La sicurezza sulle strade deve essere garantita a tutti, a chi le percorre per mestiere, agli utenti ed alle comunità che queste infrastrutture attraversano. Allarme e preoccupazione sono i sentimenti dominanti la categoria degli autotrasportatori, intrappolati nella morsa di una crisi ormai decennale del trasporto su gomma. Non solo: la difficoltà di raggiungere la nostra Regione ha implicazioni negative anche in altri settori, turismo compreso.

Possono avvenire delle situazioni improvvise e imprevedibili, ma chi gestisce e controlla le infrastrutture deve aver predisposto preventivamente dei piani di emergenza in grado di stabilire che cosa dover fare», conclude Vazzano.