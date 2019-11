Liguria capitale europea della floricoltura, la Riviera di Ponente ospita il Winter meeting del Copa-Cogeca

Genova. Per tre giorni, la Liguria diventa la capitale europea della floricoltura: da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre, infatti, la Riviera di Ponente ospiterà il Winter meeting del Gruppo “Fiori e Piante” del Copa-Cogeca, il principale gruppo di interesse degli agricoltori europei presso l’Unione europea.

Le attività dei diversi gruppi di lavoro del Copa-Cogeca si concentrano sulla politica agricola comune e su altri settori politici rilevanti per gli agricoltori e le cooperative agricole, quali la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante, l’ambiente, il commercio, la ricerca e l’innovazione.

«Il Ponente ligure, ferito dall’ennesima ondata di maltempo e da una sitiuazione di dissesto idrogeologico ormai sempre più disperata, come drammaticamente testimoniato dal crollo del viadotto sull’A6, non si arrende e, anzi, prova subito a risollevarsi: in questo senso, il Winter meeting Copa-Cogeca offre subito una prima occasione di riscatto, rappresentando una vetrina europea per le eccellenze del florovivaismo della nostra regione», riflette Mariangela Cattaneo, vicepresidente europeo del Gruppo di lavoro “Fiori e Piante” del Copa Cogeca.

«Oltre alle riunioni presso la sede istituzionale di Bruxelles e in occasione dell’IPM Essen che è la più importante fiera europea del settore, il Copa-Cogeca si riunisce, a rotazione, nei diversi paesi membri – spiega Cattaneo -. Quest’anno è il turno dell’Italia ed è particolarmente significativo che, per il nostro paese, la scelta sia ricaduta proprio sulla Liguria».

La nostra regione è infatti leader in Italia nel florovivaismo e nel settore delle piante da vaso, comparti che vedono il nostro paese al primo posto in Europa per superficie coltivata e al secondo per volume di produzione lorda vendibile. Il Winter meeting di Copa-Cogeca rappresenterà dunque l’occasione per promuovere le eccellenze della Liguria agli occhi di addetti ai lavori provenienti da Austria, Danimarca, Germania, Lituania, Olanda e da tutta Italia. Ad organizzare il Winter meeting italiano del Copa-Cogeca sono Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Italiane.

«Nell’approntare il programma di questa importante tre giorni – aggiunge Cattaneo – il nostro intento è stato quello di valorizzare l’intera filiera: dalla ricerca all’ibridazione, dal commercio alla cooperazione fino, naturalmente, alla produzione, puntando in particolare sui fiori recisi e le piante succulente dell’imperiese, e sulle piante da vaso dell’albenganese».

Di seguito il dettaglio del programma che si articola tra i comuni di Sanremo, Camporosso, Arma di Taggia ed Albenga:

Mercoledì 27 novembre

Ore 12.30 – pranzo di benvenuto all’hotel Marinella (corso O. Raimondo 135 Sanremo)

Ore 15 – visita al Crea (corso Inglesi 508 Sanremo)

Ore 16 – visita all’Istituro Regionale per la Floricoltura (viale Carducci 12 Sanremo)

Ore 17 – presentazione del settore florovivaistico italiano e dettaglio sul distretto del ponente Ligure a cura di Fiorenzo Gimelli del Centro servizi Regione Liguria

Ore 18 – ritorno in hotel

Ore 19 – passeggiata nella città di Sanremo

Ore 20 – cena all’hotel Marinella

Giovedì 28 novembre

Ore 8 – partenza dall’hotel

Ore 8.45 – visita alla ditta Biancheri Creations (via Braie 187 Camporosso)

Ore 9.45 – ritorno a Sanremo

Ore 10.30 – visita alla Coop Florcoop (reg. Periane 248 Taggia)

Ore 11.30 – visita al B&B dei fratelli Bregliano (via Q. Mansuino 25 Sanremo)

Ore 12.30 – pranzo al Globo (via O. Anfossi 2 Taggia)

Ore 13.30 – passeggiata nel centro storico medievale di Taggia

Ore 14.30 – visita all’azienda Fracchioni (via Castelletti Arma di Taggia)

Ore 15.30 – visita All’azienda A.G. cactus e succulente (via Armea 162 Sanremo)

Ore 17 – ritorno in hotel

Ore 18 – passeggiata nel porto di Sanremo

Ore 20 – cena al Glam (corso Inglesi 1 Sanremo)

Venerdì 29 novembre

Ore 8 – partenza dall’hotel

Ore 9 – visita all’azienda Vigo Gerolamo (reg. Camporette 9 Albenga)

Ore 10 – visita all’azienda (reg. Poggi 29 Albenga)

Ore 11 – visita all’azienda (via per Cisano 1 Albenga)

Ore 12 – visita alla Coop Ortofrutticola (reg. Massaretti 30/1 Albenga)

Ore 13 – pranzo da Babette (via M: Buonarroti 17 Albenga)

Ore 14 – visita del centro storico e al Comune di Albenga

Ore 15 – visita al Cersa-Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (reg. Rollo 98 Albenga) Ore 16 – Winter Meeting

Ore 18 – ritorno a Sanremo

Ore 20 – cena al Club 64 (via G.Verdi 2 Sanremo)

Per maggiori informazioni sull’attività del Copa-Cogeca si rimanda al sito ufficiale www.copa-cogeca.eu