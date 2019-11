L’ex Sanremese Gagliolo è il primo calciatore italiano a giocare nella nazionale Svedese

Stoccolma. Prima, storica, presenza nella nazionale svedese per un giocatore italiano. In questo caso si tratta del calciatore del Parma, ex Sanremese, Riccardo Gagliolo.

Il 29enne difensore dal doppio passaporto (sua madre è svedese) ha giocato tutti i 90’ dell’incontro valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 Svezia-Far Oer vinto 3-0 dagli scandinavi. Il ruolo è stato quello suo, classico, da terzino sinistro. Dal momento che ha giocato tutto il match sembra che le aspettative del mister Janne Andersson, che lo aveva convocato, non siano state tradite.

Nella foto che vi proponiamo c’è al centro Gagliolo, nel maggio del 2009 in piazza Colombo a Sanremo, il giorno della promozione della Sanremese 1904 dall’Eccellenza alla Serie D. Insieme a lui, tra gli altri, anche Valentino Papa, ex calciatore biancoazzurro ed attuale dirigente della Sanremese.