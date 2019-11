Ventimiglia. Il giorno 5 novembre si è svolta una manifestazione in occasione della ricorrenza della Festa delle forze armate. L’evento ha avuto luogo presso il monumento ai caduti dell’areonautica militare sul lungomare Varaldo a Ventimiglia.

Hanno partecipato tutti i plessi della scuola dell’infanzia, la scuola primaria di Nervia, il consiglio comunale delle medie di Roverino e Ventimiglia alta dell’istituto n.2 Cavour di Ventimiglia, il sindaco Gaetano Scullino, l’assessore all’istruzione Mabel Riolfo, tutta l’amministrazione comunale, ufficiali delle forze dell’ordine, ex combattenti e reduci dell’arma dell’areonautica. La scaletta ha avuto il seguente svolgimento:

La dirigente Antonella Costanza, ha rivolto il benvenuto ai presenti; i piccoli alunni hanno declamato una poesia sul tricolore; gli alunni invece delle scuole medie hanno recitato poesie e messaggi in ricordo dei caduti di guerra. Successivamente si sono avute varie osservazioni con l’intervento del presidente dell’associazione ex aviatori Roberto Biamonti in concomitanza del quale è stato suonato il silenzio dal maestro Cocco che, successivamente ha diretto l’inno nazionale.

A conclusione la docente Roberta Masi, referente alla legalità dell’istituto, ha ringraziato i presenti, auspicando di potersi rincontrare. E’ stato anche allestito un gazebo dove è stato offerto un piccolo rinfresco.