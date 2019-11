Le proteste dei gilet gialli sono servite a poco, dal primo febbraio 2020 autostrade francesi più care

Brutte notizie per chi è solito recarsi nella vicina Francia, sia per lavoro che per piacere. Sì perché, se un anno fa, l’aumento dei prezzi delle autostrade transalpine era stata una delle cause del movimento dei gilet gialli, questo non sembra aver fatto cambiare strategia economica ai nostri cugini d’oltralpe. Dal primo febbraio prossimo infatti, gli automobilisti che desiderano utilizzare queste strade dovranno pagare in media tra l’1 e l’1,5% in più.

Questo aumento è stato confermato nel fine settimana da Jean-Baptiste Djebbari, segretario di Stato per i trasporti, intervistato da RTL. Secondo lui, l’evoluzione delle tariffe è prevista nei contratti di concessione in base all’inflazione di ottobre (0,7% secondo l’INSEE).

Altri parametri entrano in gioco però, come le compensazioni a seguito di lavori inclusi nel piano autostradale da un miliardo di euro deciso alla fine del mandato di cinque anni di François Hollande o l’imposta fondiaria di proprietà statale riscossa dallo Stato francese. A ciò si aggiunge un eccezionale aumento che continuerà fino al 2023 a causa del congelamento dei prezzi del 2015, deciso all’epoca da Ségolène Royal.