Lavori in Francia, prevista chiusura tunnel del Tenda

Tenda. Per consentire all’ente gestore l’esecuzione di un intervento di manutenzione della linea elettrica sul versante francese, il tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 12 di lunedì 25 novembre.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida