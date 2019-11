L’assessore Scajola presenta lo schema del Piano Territoriale Regionale

Savona. Domani, giovedì 7 novembre alle 11 nella Sala consiliare della Provincia, via Sormano 12, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, insieme ai tecnici regionali, presenterà il documento per proporre una visione strategica di lungo periodo della Liguria, in linea con le indicazioni della Legge Urbanistica.

L’obiettivo è quello di interpretare i cambiamenti avvenuti sul territorio e condividere con tutti i soggetti economici e professionisti l’idea di sviluppo della Liguria. All’incontro saranno presenti i sindaci del territorio, le associazioni di categoria, i consiglieri regionali e tutti i soggetti interessati.