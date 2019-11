L’Asl 1 premiata dall’Unicef per il suo impegno a favore dei minori e dell’infanzia

Nell’ambito del convegno organizzato in occasione del Trentennale della convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Unicef ha voluto premiare l’ASL1 per il suo impegno profuso a favore dell’infanzia e per le importanti iniziative messe in campo a favore dei minori.

La medaglia è stata consegnata simbolicamente da Colomba Tirari, Past President Provinciale Unicef, al Direttore Marco Damonte Prioli a testimonianza dell’importante lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di ASL1 a favore dell’infanzia.

Tante infatti le iniziative che vedono in campo ASL1 a favore dei minori; tra le più importanti ricordiamo la realizzazione dei Baby Pitstop nei tre distretti socio sanitari, il progetto per l’ ospedale amico dei bambini e delle bambine e la “Comunità Amica dei Bambini per l’allattamento”, per l’impegno a sostenere donne in gravidanza, neo mamme e bambini nell’avvio e nel proseguimento dell’allattamento al seno.

«Tale gesto è un giusto riconoscimento all’ impegno e all’ attenzione che ASL 1, a partire dalla direzione fino ad ogni singolo operatore, ha dimostrato attraverso la qualità dei servizi dedicati alla donna e al bambino, nonché le numerose iniziative rivolte alla cittadinanza, quali ad esempio la settimana dell’allattamento per la promozione dell’allattamento al seno, e la

realizzazione in collaborazione con gli enti comunali dei numerosi baby pit stop presenti in provincia» dichiara Colomba Tirari,

«A nome di Regione Liguria vorrei ringraziare Unicef – afferma la Vicepresidente ed Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – per aver riconosciuto l’impegno a favore dei bambini e degli adolescenti, un attenzione che nel tempo si è tradotta in azioni concrete che continuerà con altre iniziative».