Un suggestivo percorso alla scoperta di alcuni documenti conservati nell’Archivio di Stato di Imperia e nelle sue Sezioni, un’esperienza multisensoriale per avvicinarsi al mondo archivistico in modo partecipativo, dove tutti i sensi sono coinvolti e attraverso di essi scoprire una memoria che non vuole perdersi. Diamo “un senso” ai documenti è a ingresso libero. Info e prenotazioni al n. 0183/666035.

Indicazioni stradali: A piedi, dai giardini di Piazza della Vittoria, immettersi in Via Giovanni Strato e poi proseguire su Strada Bardellini. In macchina, percorrere Via Giovanni Strato e seguire le indicazioni per Ragioneria Territoriale dello Stato.