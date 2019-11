Airole. Seconda vittoria in due partite per l’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 2019-20. Nell’esordio davanti al pubblico amico del PalaRoja infatti i biancoverdi hanno superato il Toirano per 7-4 in un match dai due volti.

Primo tempo dominato dall’Airole che si portava avanti 6-0 grazie alla doppietta di Biancheri ed ai gol di Melini, Grillo, Foti e Tramontana. Un punteggio che faceva passare quasi in secondo piano la rete del Toirano sul finire della prima frazione rivelatasi invece poi preludio di un clamoroso tentativo di rimonta. I gialloblù, per l’occasione in divisa bianca, iniziavano infatti la ripresa all’assalto trovando tre volte la via della rete portandosi così a due sole marcature dall’Airole. Dopo aver sfiorato il gol del 5-6 erano però i ragazzi di mister Basta a trovare respiro col gol del definitivo 7-4 firmato da Trama. Una rete che smorzava il morale degli ospiti permettendo ai padroni di casa di gestire il risultato fino al fischio finale.

Airole quindi a punteggio pieno dopo due partite ed ora chiamata dalla prima trasferta lunga stagionale di questo campionato ligure a girone unico. Venerdì sera infatti i ragazzi della Val Roja saranno impegnati a Rapallo sul difficilissimo terreno del Santa Maria campione uscente del torneo di serie C.

Grande soddisfazione infine anche per il settore giovanile delle viverne dato che con la ripresa delle attività del CSI sono tornati in campo anche i baby biancoverdi. Il weekend ha visto impegnata in particolare la categoria under 10 che ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente contro Matuziana e Caramagna Blu, in due gare intense disputate all’insegna del divertimento e del bel gioco.