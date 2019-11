Sanremo. Si è svolto sabato 2 novembre a Biella il campionato di specialità Gold di ritmica della zona tecnica 1. La società Ginnastica Víridis Sanremo ha partecipa con 6 ginnastica e 10 esercizi a seguito delle qualificazione ottenuta durante le due prove regionali.

Determinati per l’accesso alla fare interregionale sono stati i risultati ottenuti alle prove regionali: Campionato regionale di Specialità Gold: Campionesse regionali nella Categoria Junior 1: Aurora Nocerini alle clavette . Viola Cirelli alla fune, Viola ottiene il bronzo al nastro. Aurora sfiora il podio nella specialità palla. Entrambe accedono alla zona tecnica anche con il secondo attrezzo.

Nella categoria Senior Vice Campionesse: Kopliku Klarisa alla palla e Ilham Amrassal alle clavette. Klarisa sfiora il podio con la fune e Ilham con il cerchio. Entrambe si qualificano anche con il secondo attrezzo.

Nella categoria Junior 2 Bronzo per Carola Nardini alla fune e un buon 4 posto per Alessia Schintu. Nella fase interregionale le atlete hanno eseguito una prova di carattere migliorando i loro punteggi ottenendo un eccellente piazzamento in classifica. Venerdì 08 novembre la società Viridis Sanremo parteciperà al Campionato Individuale Allieve Gold Zona Tecnica 1 fase interregionale con 2 atlete che si sono qualificate durante le due prove regionali. Determinanti per l’accesso alla fare interregionale sono stati i risultati ottenuti alle prove Regionali:

Categoria A1 Selenia Parisi , una delle piu’ giovani ginnaste alla sua prima esperienza in campionato Gold , che si dimostra essere al livello e si posiziona 6° strappando un pass alla Zona Tecnica.

Categoria A4 Syria Cappai che affronta il Campionato di altissimo livello con grinta e determinazione e si posiziona 5° accedendo per diritto alla fase interregionale.

Categira A2 Ginevra Adamo anche lei giovanissima e alla prima esperienza in un Campionato gold, dove affronta la prova con coraggio se pur con qualche imprecisione dovuta all’emozione. Porta a casa però un bagaglio di esperienza ed e’ già pronta per il nuovo anno sportivo con grinta ed entusiasmo.

Per la società sanremese l’accesso alle fasi interregionali, unica in provincia per il Campionato di Specialità, è una grande soddisfazione soprattutto perché è il risultato per il tanto lavoro fatto ogni giorno in palestra anche con il supporto del Comitato Regionale che ha supportato le ginnaste con allenamenti tecnici specifici.

La tecnica Elena Tishkina è soddisfatta per i risultati ottenuti che vedono un ampio margine di miglioramento durante il prossimo anno di gare e sta già lavorando per i prossimi impegni societari che vedranno la società Viridis impegnata al IX Open International Rhythmic Gymnastics Championship “Winter London Cup 2019” che si svolgerà a Londra il 7 e 8 dicembre prossimo.

Le atlete gareggeranno ai più alti livelli di competizione , misurandosi con atlete provenienti da tutto il mondo. Intanto prosegue con impegno e tanto entusiasmo l’attività dei corsi base e del pre – agonismo che vede impegnate tantissime giovani atlete ogni giorno presso la palestra di Villa Ormond. Prossimo appuntamento societario di rilievo il saggio di Natale che si svolgerà tra il 21 e 22 dicembre prossimo e che sarà un momento di condivisione societario importante.