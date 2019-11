Sanremo. Alla regata internazionale KinderSkiff svoltasi a Torino la Canottieri Sanremo ha conquistato il Trofeo Memorial Riccardo Steinleitner quale miglior società della classifica giovanile under 14 presente alla manifestazione. La società matuziana deve il successo ai suoi ragazzi che si sono tutti ben piazzati nelle rispettive categorie di gara.

Negli allievi B 12 anni trionfo sanremese con primo e secondo posto su ben 59 partecipanti. Oro per Roberto Strazzulla in 6’15″2 davanti al gemello Alberto Strazzulla in 6’18″8 ed all’italo russo Alessandro Serghei in 6’19”. Ottimo anche il piazzamento di Simone Zaffanelli 11° assoluto a pochi secondi dalla top ten.

I piazzamenti tra il 10° ed il 15° posto di categoria di Leonardo Moroni (allievi B 11 anni) e Nicholas Van Kleef (allievi C 13 anni) hanno consentito ai Matuziani di vincere anche il Trofeo per Società conquistato per la prima volta, a conferma dell’ottimo lavoro dell’allenatore dei giovani bianco azzurri Renato Alberti.