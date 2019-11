La “Signora del Vento”, già super ospite del Raduno di Imperia distrutta dalla mareggiata a Gaeta

Imperia. La “Signora del Vento”, il secondo veliero italiano più grande dopo l’Amerigo Vespucci, già super ospite del Raduno di Vele d’Epoca nel 2008, nei giorni scorsi, ha riportato pesanti danni dopo la mareggiata a Gaeta.

Secondo quanto ricostruito, infatti, ha rotto gli ormeggi, ha disalberato ed è finita contro la banchina.

L’imbarcazione che era stata l’ammiraglia a vela dell’ultima edizione del Salone Nautico di Genova era diventata dal 2017 una sorta di “nave scuola” per gli studenti campani.

La mareggiata che si è abbattuta sulla costa di Gaeta, infatti, non ha risparmiato la nave scuola dell’istituto nautico locale. Dopo aver perso un albero ha rotto gli ormeggi e si è schiantata contro la banchina, sotto la forza del vento e delle onde. Gli uomini della Guardia Costiera hanno dovuto faticare non poco per rimorchiarla dopo i gravissimi danni che ha subito.

La barca, lunga 83 metri, poteva accogliere oltre duecento persone per le crociere ed era dotata di 31 cabine matrimoniali per tragitti più lunghi.

Ampio il ponte esterno, di circa 600 metri quadrati, mentre gli interni erano arredati con tutti i comfort di ultima generazione.