Martedì 12 novembre la Scuola Forestale di Ormea ha incontrato l’ispettore Stihl per il Piemonte e la Valle D’Aosta Luigi Franco ed il rivenditore garessino autorizzato Maurizio Berrone.

«Colgo l’occasione per ringraziare la Stihl, leader mondiale nel campo della produzione di attrezzature forestali – ha detto il prof. Piero Bologna -, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la nostra Scuola e per la formazione in generale, in Italia e in Europa. Grazie anche a Maurizio Berrone, rivenditore nonché importante e competente tramite tra il territorio e la ditta tedesca».

L’ispettore Luigi Franco ha consegnato alla scuola, rappresentata dagli studenti delle due classi quinte, una motosega, un soffiatore, materiali per la manutenzione e dispositivi per la sicurezza individuale (il tutto per un valore corrispondente a 3000 euro). In tal modo si è rinnovata l’amicizia pluriennale tra la scuola forestale ormeese e questa importante multinazionale nata nel lontano 1926 a Stoccarda (Germania). Peraltro la Stihl fu anche uno degli sponsor della gara nazionale “agrotecnici forestali” svoltasi nel maggio scorso ad Ormea.

«Stihl fa della sicurezza e della formazione i suoi obiettivi principi – ha aggiunto Luigi Franco – Per questo ha in progetto un significativo investimento sulle scuole: torneremo a trovarvi, per offrirvi specifiche lezioni di formazione sui prodotti, ma anche sulla sicurezza». In conclusione il rivenditore Maurizio Berrone ha aggiunto: «E’ importante l’aggiornamento continuo, continuate a studiare sempre, ragazzi, e affidatevi a marchi che abbiano una storia, serietà e professionalità».