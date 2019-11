La scomparsa di Fred Bongusto, l’ex sindaco Basso lo ricorda animatore delle notti dianesi

Diano Marina. La musica in lutto per la morte di Fred Bongusto. Il cantante, che aveva 84 anni ed era malato da tempo, è morto nella notte nella sua abitazione a Roma. Bongusto fu molto popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Uno dei suoi successi internazionali fu la canzone “Una rotonda sul mare”.

L’ex sindaco della Città degli Aranci Angelo Basso, lo ricorda come animatore delle notti dianesi ai tempi d’oro del turismo in Riviera postando su Facebook una foto che lo ritrae insieme a personaggi dianesi all’Alibabà, noto locale che scrive Basso «che ha chiuso da tempo per far spazio a un garage».

L’artista nel 1986 aveva partecipa al Festival di Sanremo con Cantare, ottenendo un ottimo successo, tanto che il brano fu il più eseguito in quell’estate. Parteciperà anche all’edizione del 1989 del Festival sanremese con Scusa.

Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all’anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute.

I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo.