La responsabile educativa del Cav Angela Rottino ai microfoni di R24: «Cerchiamo volontari per far conoscere la nostra realtà»

Sanremo. Angela Rottino, responsabile educativa della Cav, Centro di aiuto alla vita, è stata ospite quest’oggi, martedì 19 novembre, della trasmissione di Stefania Rossi ai microfoni di R24.

Angela ha raccontato dell’importante attività svolta dal centro e dell’inaugurazione, tenutasi ieri, della nuova casa “Miracolo della vita” in via Gastaldi 7 per donne vittime di violenza e per i loro bambini: «Questo appartamento è il nostro settimo, datoci in comodato d’uso dalla parrocchia, da utilizzare per le emergenze che le donne possono trovarsi a vivere», ha raccontato. Presenti all’evento l’assessore alle Politiche Sociali della Città dei Fiori Costanza Pireri,la consigliera del Consiglio comunale di Taggia con delega alle Pari opportunità Laura Cane e il presidente del Cav Sara Tonegutti.

Il centro di aiuto alla vita è attualmente alla ricerca di nuovi volontari, per questo motivo Angela Rottino ha lanciato il suo appello: «É importante sensibilizzare, coinvolgere il territorio e far conoscere la nostra realtà. Se ci sono le caratteristiche idonee si può fare volontariato, non servono requisiti particolari come titoli di studio, ma bisogna essere persone che vogliono prestare una piccola parte del proprio tempo per fare questo tipo di servizio, facendosi guidare e accompagnare dagli esperti del team, entrando così in un’ottica di conoscenza di ciò che si sta facendo e di capacità di riflessione su ciò che si sta facendo», ha dichiarato la dottoressa.

I corsi per nuovi volontari sono iniziati giovedì 14 novembre, proseguiranno questo giovedì, 21 novembre, dalle 18,30 alle 19,30 presso la struttura, per concludersi giovedì 28 novembre.