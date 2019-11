La NSC Volley Imperia selezionata per il progetto nazionale “L’Italia siete Voi”

Imperia. La NSC Volley Imperia del Presidente Pugi, a seguito dell’ottimo lavoro svolto in questi anni nel settore giovanile femminile, ha ricevuto in questi giorni la comunicazione direttamente da parte del Presidente Nazionale della FIPAV, Pietro Bruno Cattaneo, di essere stata selezionata come una delle società facenti parte del progetto nazionale “L’Italia siete Voi” fra 118 società in Italia e fra sole 5 in Liguria, l’unica del ponente.

Al Palazzetto dello Sport di Imperia il 28 novembre la società di via Armelio ospiterà quindi il Tecnico

Federale Prof. Oscar Maghella coach della Nazionale Italiana con i suoi assistenti che a fine luglio hanno

conquistato il titolo di Vice Campioni agli Europei con la Nazionale Under 16. Nel pomeriggio e fino a sera si terranno sedute di allenamento con atlete selezionate NSC Under 16 e Under 14 e, a seguire, un incontro con tutti i tecnici della società rossoblu per una ‘tavola rotonda’ dove saranno affrontati gli argomenti di principale interesse.

“Aver ricevuto questo riconoscimento ed opportunità da parte della Fipav Nazionale è per me e per la

Società un motivo di grande orgoglio. Una gratificazione che ripaga dell’impegno, della serietà e dei

sacrifici che, nonostante le mille difficoltà, tutti i miei allenatori e dirigenti hanno fatto e continuano a fare per la crescita e lo sviluppo di un vivaio di altissima qualità” commenta entusiasta il Presidente Stefano Pugi.