“La Lega incontra la cittadinanza”, nuovo appuntamento a Dolceacqua

Dolceacqua. Prosegue la campagna di ascolto e tesseramento “La Lega incontra la cittadinanza” lanciata dalla sezione della Lega Val Nervia – Val Verbone: appuntamento a Dolceacqua per giovedì 14 novembre dalle 9 alle 12.45 in Piazza Garibaldi.

«Quello che stiamo vivendo è un momento nel quale tantissimi cittadini si stanno avvicinando per chiedere l’iscrizione al nostro movimento – dichiara il segretario della sezione Antonio Federico -, per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare una campagna tesseramento sull’intero territorio della sezione, così da permettere alle persone che vogliono aderire al nostro movimento, di farne parte».

Gli fa eco il vicesegretario della sezione Lorenzo Cortelli che afferma: «Militanza e appartenenza. Dopo la grande manifestazione di Roma dello scorso mese il miglior modo di riprendere l’attività sul territorio è certamente quello di stare tra la gente nelle realtà locali. Non riusciamo a perdere la buona abitudine di guardare in faccia le persone, per ascoltarne le proposte, le idee, gli umori, in modo da avere piena consapevolezza dei tanti problemi che li riguardano da vicino. Questo è l’unico modo che conosciamo di fare politica».