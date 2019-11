Quando la forza dell’acqua fa paura: le immagini dei fiumi imperiesi realizzate dai lettori

Imperia. Il maltempo nelle scorse ore si è abbattuto con violenza sull’Imperiese e sulla Liguria. A risentirne in particolare sono stati i fiumi, la maggior parte dei quali era in piena, preoccupando non poco cittadini, Protezione Civile e amministrazioni comunali.

Il livello dell’acqua per tutta la durata dell’allerta rossa è stato attentamente monitorato e fortunatamente non si sono verificate esondazioni, cosa che in molti temevano.

Alcuni lettori hanno immortalato le piene dei fiumi imperiesi e ci hanno inviato i video che pubblichiamo, ringraziandoli.