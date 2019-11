Imperia. In occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Onu nel 1989 una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi del capoluogo, con il patrocinio dell’Unicef, rappresentato dalla presidente provinciale Colomba Tirari, ha partecipato a Kids Take Over.

L’iniziativa è stata promossa dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Imperia allo scopo di far conoscere a bambini e ragazzi le attività dei pompieri attraverso simulazioni (con un vero e proprio ordine di servizio firmato dal comandante provinciale Corrado Romano) e spiegazioni tecniche.

I ragazzi hanno potuto toccare con mano cosa significhi il mestiere del vigile del fuoco.

Sono state spiegate le principali tecniche per la prevenzione degli incendi e le azioni da compiere in caso di calamità naturali, con tanto di simulazioni e incarichi distribuiti tra i ragazzi.

Particolarmente seguita ed apprezzata la lezione del responsabile del Gruppo Cinofilo Rocco Tuffarelli con protagonista la golden Zoe, il cane eroe del Ponte Morandi.