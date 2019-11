Isolamento della Liguria, le proposte di Confcommercio Imperia per affrontare l’emergenza

Imperia. La grave emergenza venutasi a creare per l’ondata eccezionale di maltempo che ha determinato l’isolamento del territorio ligure è stata oggetto di una giunta straordinaria di Confcommercio Imprese per l’Italia di Imperia che ha preso in esame la complessa situazione di grave difficoltà per i settori del Turismo, della Grande Distribuzione e di tutto il Terziario. Al termine del dibattito sono state individuate tre necessità immediate trasmesse alla Regione Liguria.

Eccole:

1. Proseguire con l’azione di pressing e lobbying per il traforo Armo-Cantarana seguendo l’iniziativa realizzata in data del 20 luglio u.s. realizzando un convegno pubblico promosso e coordinato dalle Camere di Commercio Riviere di Liguria e Cuneo iniziatrici del percorso.

2. Realizzazione di un trasporto su gomma ovvero navette pendolari che partono da Alassio verso l’aeroporto di Nizza con ritorno al fine di ovviare alle palesi difficoltà a raggiungere l’aeroporto di Genova per i disagi conclamati.

3. Fare istanza alle Ferrovie dello Stato per l’aumento delle corse al fine di sopperire alle note problematiche.

In estrema sintesi l’avvicinarsi delle feste natalizie richiede interventi immediati e straordinari per dare risposte

all’eccezionalità della situazione.