Iren acquisisce SanremoLuce, il colosso dell’energia si avvicina all’obiettivo 2,25 milioni di utenti

Sanremo. Iren Mercato S.p.A., è risultata prima in graduatoria nella procedura ad evidenza pubblica per la vendita del ramo d’azienda organizzato per l’esercizio del servizio di maggior tutela denominato “SanremoLuce”, messo in vendita da Amaie S.p.A., società che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica nel ponente ligure.

Iren Mercato ha offerto 6,2 milioni di euro, superando così la concorrenza degli altri operatori. L’acquisizione dei nuovi clienti (23 mila clienti elettrici nel mercato della maggior tutela), consentirà al gruppo di aumentare l’energia elettrica venduta di circa 50 GWh/anno, con un fatturato annuo atteso pari a circa 13,6 milioni di euro nel 2020.

Iren Mercato acquisirà i nuovi clienti garantendo loro la stessa elevata qualità di servizio e la stessa attenzione riservata alla propria clientela storica. Inoltre proporrà sul nuovo territorio l’intera propria gamma di servizi, inclusa un’ampia selezione di prodotti per la smart home e l’efficienza energetica e un’offerta completa per la mobilità elettrica a zero emissioni che comprende e-car, stazioni di ricarica ed e-bike.

Il presidente di Iren Renato Boero e l’amministratore delegato Massimiliano Bianco hanno congiuntamente dichiarato: «L’operazione permetterà al gruppo di aumentare la propria base clienti e continuare il processo di consolidamento nei propri territori di riferimento.

Grazie all’acquisizione, sarà possibile accelerare la crescita degli utenti finali verso il target di 2,25 milioni di clienti annunciati durante la presentazione del nuovo piano industriale, sviluppare ulteriormente la propria politica commerciale e rafforzare il ruolo di fornitore di servizi per il cittadino nell’area del ponente ligure».