Investimento sui binari, circolazione ferroviaria in tilt a Ponente

Ventimiglia. Una persona è stata investita dal treno 11224 alle 9,12 tra le stazioni ferroviarie di Albenga e Alassio (sulla linea Sestri Levante – Ventimiglia). Il dramma ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria a partire dalle 9,15 nel tratto in cui si è verificato l’investimento.

Ripercussioni sulla linea, dove sono previsti ritardi di circa tre ore. Trenitalia sta attivando un servizio di bus per il tragitto tra le stazione di Albenga e Alassio.

Treno regionale 6175 diretto a Savona viaggia con un ritardo di 150 minuti.

Il regionale veloce 10102 diretto a Ventimiglia viaggia con un ritardo di 140 minuti.

L’EC 142 diretto a Nice Ville ha 120 minuti di ritardo, così come l’EC 139 per Milano Centrale.

Il regionale 6177 per Savona è invece annunciato con 90 minuti di ritardo. Settanta per il regionale veloce 11345 diretto a Genova Brignole.

Notizia in aggiornamento