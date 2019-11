Innovazione, Regione Liguria premia le migliori idee d’impresa allo Smart Cup Liguria 2019

Genova. Oggi, mercoledì 20 novembre, alle 17 presso il Bic-Incubatore d’impresa di Genova, in via Greto di Cornigliano 6r, l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo e il presidente di Filse Pietro Corognato Perissinotto, insieme al vice direttore generale Maria Nives Riggio, premieranno le migliore idee di impresa che hanno partecipato a Smart Cup Liguria 2019, il concorso promosso da Regione in collaborazione con Università di Genova e gestito da Filse, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

I progetti finalisti, nati attraverso il percorso di tutoraggio presso gli Incubatori di Filse, nelle Università liguri e negli altri centri di ricerca ed incubatori della Liguria (tra cui ad esempio CNR, IIT), si sfideranno a colpi di elevetor pitch: una presentazione di tre minuti in cui i proponenti dovranno raccontare com’è nata l’idea e convincere la giuria della bontà e innovatività dei loro progetti.