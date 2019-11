Bordighera. Giovedì 31 ottobre alle 17, nel cuore dello storico mercato coperto della Cittá delle palme, è stata inaugurata la “Macelleria Del Sole” di Massimo Del Sole.

La nuova attività commerciale tratta principalmente carne equina, ma come racconta Massimo: “Ho voluto allargare l’offerta anche ad altri tipi di carne: bovina, suina, ovina e pollame, proponendo una vasta selezione di insaccati freschi e prodotti “pronto e cuoci”, perché il mio scopo è quello di offrire ai miei clienti un servizio maggiore in modo che non debbano andare altrove.

I prodotti che si trovano da noi difficilmente si possono trovare in altre macellerie del territorio, puntiamo sull’alta qualità della carne e su una tipologia di produzione diversificata», conclude Massimo.

Sono numerose le persone intervenute per l’apertura della nuova attività e che per l’occasione hanno potuto degustare tartare e prodotti cotti, il tutto accompagnato da un calice di vino.

La Macelleria Del Sole si trova al mercato coperto in piazza Garibaldi, box numero 15. Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook della Macelleria Del Sole o chiamare Massimo Del Sole al numero 348 8390932.