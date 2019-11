Inaugura oggi il primo punto vendita sanremese del supermercato Pam

Sanremo. Pam inaugura oggi il suo primo punto vendita a Sanremo, il quinto supermercato aperto nel 2019 in Liguria in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Genova, Imperia e Savona.

Il nuovo punto vendita, in via Canessa 1, angolo con Piazza Colombo, sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 20. Il supermercato Pam si trova a pochi passi dal teatro Ariston e dalla principale via dello “struscio” della città dei fiori, e vede impegnati 9 addetti distribuiti nei vari reparti.

Lo sviluppo degli spazi interni è accattivante e innovativo grazie all’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente per garantire un’esperienza di spesa coinvolgente che valorizza la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam. Nel punto vendita, sviluppato su una superficie di 350 mq, è presente un’area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno viene proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione; presente anche un corner dedicato ai cibi superfood e un’ampia offerta di frutta secca, semi, bacche e legumi, in linea con le tendenze alimentari del momento.

Importante l’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, focacce e pizze, disponibile nel pratico servizio self-service, pane proveniente dalle aziende produttive Arimondo. Tutte da scoprire, magari proprio in occasione dell’inaugurazione, sia la convenienza del punto vendita sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, è disponibile, quale metodo di pagamento, anche il servizio Satispay e la consegna a domicilio della spesa.

«Abbiamo scelto Pam perché è una garanzia di serietà e perché con essa condividiamo molti valori, dalla grande cura per la qualità dei freschi, all’italianità, fino alla massima attenzione nei confronti dei clienti e dei collaboratori – dichiara l’amministratore delegato del Gruppo Arimondo, Roberto Arimondo – Con l’inaugurazione del punto

vendita di Sanremo abbiamo raggiunto il numero di 21 supermercati Arimondo ad insegna Pam, una partnership nella quale crediamo molto con la prospettiva futura di un numero importante di aperture già in cantiere per il 2020».

«Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti in questo primo anno di collaborazione con Arimondo – dichiara Andrea Zoratti, consigliere delegato Pam Franchising – un player di primaria importanza dal quale abbiamo imparato e con il quale abbiamo condiviso esperienze di successo che ci ha permesso di accrescere le nostre quote di mercato in Liguria, regione per noi strategica.

Una partnership di alto profilo testimoniata da 16 conversioni di punto vendita e da 5 nuove realizzazioni nel 2019 e che ha in programma per il 2020 tre nuove importanti aperture»

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it.