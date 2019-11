In Costa Azzurra è allerta meteo per temporali

Avviso per chi si reca nella vicina Francia, sia per lavoro che per piacere. Una nuova sacca depressionaria attraverserà, nella giornata di oggi, la Costa Azzurra.

Météo-France ha diramato l’allerta meteo per temporali. Secondo quanto riporta Nice-matin sarà attiva almeno fino a venerdì mattina alle 6 e probabilmente verrà rinnovata.

Secondo le previsioni, è la costa che dovrebbe essere la più colpita dagli impatti dei fulmini. Soprattutto tra le 16 e la mezzanotte. Il maltempo dovrebbe continuare fino a sabato sera.