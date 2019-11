Imprenditrici da tutta Italia a Sanremo per la Nobel Week

Sanremo. Oltre una cinquantina di imprenditrici, dirigenti d’azienda e anche libere professioniste provenienti da ogni parte d’Italia la prossima settimana sarà ospite della Città dei Fiori. Sarà infatti l’Associazione imprenditrici donne dirigenti d’azienda – Aidda ad aprire la Nobel Week, la rassegna di eventi dedicata al celebre scienziato e filantropo svedese che dal 7 al 13 dicembre animerà Sanremo.

Tra congressi, meeting e strette di mano di grandi studiosi, uno spazio dell’evento è stato riservato alla componente rosa della società imprenditoriale del Bel Paese che, guidata dalla sanremese Claudia Torlasco, venerdì 6 e sabato 7 sarà in quello che fu il «nido» di Nobel.

L’occasione è la Festa di Natale nazionale e, soprattutto, la mostra dei Premi Nobel donna che ispirandosi all’esposizione che si è tenuta nel 2017 a Madrid rievocherà i volti, la vita e le grandi imprese di tutte le donne che nel corso degli anni sono state insignite del Premio Nobel per la Pace, da Madre Teresa di Calcutta a Malala Yousafzai (inaugurazione il sabato alle 10.30).

«È con grande orgoglio che quest’anno Aidda ha scelto come location della sua festa natalizia Sanremo, il ché ci ha permesso di prendere parte a una mostra di rilievo quale è quella dei Premi Nobel donna – dice la presidente Torlasco -. Di ciò dobbiamo ringraziare Prime Quality, la società che gestisce Villa Nobel, per l’ospitalità e, soprattutto, per aver restituito alla città un bene internazionale qual è, appunto, questa residenza».