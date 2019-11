Nuova settimana di attività al Ruffini di Imperia. Si è appena conclusa la tre giorni di OlioOliva in cui gli studenti sono stati protagonisti di numerose attività. Hanno iniziato il venerdì mattino allestendo lo stand della scuola e poi hanno via via alternato attività didattiche, con la partecipazione a convegni ed eventi, ad altre più leggere, come l’organizzazione della serata/evento “Talentolio”. Hanno messo in pratica le loro diverse competenze sia con l’offrire assistenza informatica ( studentidel corso S.I.A.) ad alcuni eventi che fornendo informazioni ai turisti ( studenti del turistico); hanno avvicinato i bimbi ad osservare al microscopio i danni della mosca sull’oliva (alunni del corso agrario) e altri hanno presentato la strumentazione per le progettazioni in 3D (corso CAT).

Un’occasione per iniziare anche le attività di orientamento che prenderanno ufficialmente il via domani con la tre giorni di Orientamenti a Genova : “il villaggio dell’orientamento, con il tema Saper Fare”. Proprio in questa 3 giorni regionale, i ragazzi del Ruffini saranno protagonisti di 2 importanti eventi. Il mercoledì un gruppo interverrà presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per parlare delle esperienze all’estero con gli Erasmus+ ; mentre per 2 giornate,mercoledì e giovedi, 4 studenti delle classi 4 parteciperanno alFutureHack Liguria, un evento cherappresenta un’importante occasione per confrontarsi, fra studenti di diversi istituti, con l’obiettivo di promuovere un apprendimento esperienziale volto all’utilizzo e alla comprensione delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Tutte le classi quinte invece visiteranno le diverse location di Orientamenti, e gli studenti dei corsi Agrario e Cat prenderanno parte al convegno sulla “Green Economy” che negli ultimi anni, sta diventando uno dei settori trainanti insieme alla Blue economy. Settimana ricca di appuntamenti per l’Istituto che , rafforzando sin da Settembre le attività didattiche con l’ introduzione dei 37 moduli da 50 minuti, alterna lo studio e le discipline scolastiche, con attività che aumentano le loro competenze di indirizzo e li avvicinano al mondo del lavoro.

Ricordiamo inoltre, che iniziando l’Orientamento, il Ruffini si aprirà alle famiglie e agli studenti delle scuole medie con 2 giornate di “Scuola Aperta” il 30 Novembre sia la mattina che il pomeriggio ed il 18 Gennaio.