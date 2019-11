Imperia, studenti-talenti sul palco per lo spettacolo dell’Istituto Ruffini

Imperia. Appuntamento originale organizzato dall “I.I.S. Ruffini” di Imperia con “TalentOLIO: la notte dei talenti”, uno spettacolo che si terrà stasera, venerdì 8 Novembre, alle ore 21, presso l’Auditorium della Camera di Commercio.

In quest’occasione il Ruffini ha deciso di aprirsi, non solo al territorio ma anche a tutte le altre istituzioni scolastiche e presenterà, una volta di più, alla città con un evento all’insegna del divertimento e della partecipazione. Con l’occasione lo spettacolo presenterà i talenti di numerose scuole cittadine, che hanno aderito al progetto, e porteranno sul palco i propri studenti-talenti con numeri di canto, ballo recitazione e strumento.

L’allestimento, la regia e le scenografie dello spettacolo saranno a cura dell’Istituto Ruffini ma l’aspetto più interessante è che interverranno sul palcoscenico, anche studenti di tante scuole cittadine che hanno accolto con entusiasmo l’invito all’evento. Un momento in più di apertura della vita scolastica alla cittadinanza ed un’occasione per far sì che ragazzi, di ordini e scuole diverse, vivano e condividano l’emozione di un’esibizione dal vivo.

Ci sarà una giuria d’onore di cui faranno parte Fiorenzo Runco, direttore artistico del Videofestival e della Coppa Europa di musica, Livia Carli dello Spazio Vuoto di Imperia che quest’anno festeggia il suo decimo anno di attività, e Massimo Modesti, musicista e autore che si è occupato della direzione musicale di diversi musical per la compagnia musical di Genova.

Una bella serata creata dalla passione dei giovani per la musica e lo spettacolo che unirà scuola divertimento e arte.