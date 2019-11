Imperia, settimana intensa per la polizia. Il bilancio

Imperia. La capillare attività di controllo del territorio degli operatori della squadra volante ha consentito nella settimana appena trascorsa di portare a termine alcuni interventi importanti.

L’efficacia di tali controlli, così come di tutta l’attività di iniziativa, è commisurata alla capacità e all’esperienza degli operatori di individuare soggetti e situazioni che possano destare sospetti e meritare accertamenti più approfonditi, così come è avvenuto per un cittadino del Senegal, di 41

anni che viveva nella città di Sanremo mantenendosi con i proventi dell’attività di venditore ambulante. Fermato dagli agenti, lo stesso è risultato irregolare sul territorio, senza documenti né

passaporto. Denunciato per soggiorno irregolare sul territorio e commercio di prodotti contraffatti,

l’Ufficio Immigrazione, dopo aver richiesto e ottenuto un lascia passare dal Senegal, avviava la

procedura per il suo rimpatrio. Lo straniero, pertanto, è stato accompagnato dagli operatori all’aeroporto di Milano Malpensa e qui imbarcato su un volo diretto al suo Paese d’origine.

In un altro caso, a seguito di segnalazione da parte di una passante, i poliziotti sono intervenuti immediatamente sul lungomare cittadino dove hanno soccorso una bambina di 5 anni che, sola e

spaventata, si era persa senza sapere più dove fossero i suoi genitori. Subito si sono adoperati per tranquillizzare la piccola, nel contempo cercando di reperire qualche informazione utile per rintracciare i familiari. Dopo l’iniziale grande agitazione e paura da parte della piccola, i due operatori, dimostrando sensibilità ed empatia e ottenendo la sua fiducia, sono riusciti ad interagire con la stessa e a ripercorrere a ritroso la strada che aveva percorso allontanandosi dalla nonna, alla quale era stata

affidata. Insieme alla bambina, i poliziotti hanno ritrovato la nonna della piccola e la madre che era nel

frattempo giunta, comprensibilmente spaventata.

Nella serata di venerdì, in una via privata di Porto Maurizio, a causa delle forti precipitazioni, un muro di un cortile interno di una palazzina è franato, ostruendo la via di accesso ad alcuni garage condominiali. La Squadra Volante si è recata subito sul posto, in ausilio dei Vigili del Fuoco,

assicurando la chiusura dell’accesso alla zona franata e prestando assistenza ai condomini.