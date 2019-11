Imperia sempre più lepre ma Lupo non si accontenta. «Troppe reti subite? E’ la nostra impostazione»

«La rosa non mi permette di cambiare impostazione di gioco durante la gara. Qualcuno non ha ancora capito che non siamo una corazzata ma una buona squadra. Non abbiamo l’indole difensiva, anche perché la rosa che ho a disposizione non mi permette di cambiare atteggiamento. I nostri centrocampisti sono portati ad attaccare e non a difendere, per questo motivo a volte i difensori vanno in affanno e basta un rinvio sbagliato per prendere il goal da fuori area».

Il tecnico dell’Imperia Alessandro Lupo commenta la vittoria per 4-2 ottenuta dai neroazzurri al “Macera” di Rapallo sul fanalino di coda Athletic Club.

«In panchina avevo una nidiata di giovani più il solo Ambrosini- prosegue Lupo – non era quindi possibile apportare chissà quali modifiche all’assetto. Lo dico fin dall’inizio, occorre qualche cosa in più a livello di rosa. Ci è mancato l’attaccante che tenesse alta la squadra e ci siamo abbassati troppo. Comunque abbiamo collezionato 15 tiri nello specchio contro i 3 dei nostri avversari».

Domenica prossima mister Lupo che recupera Edoardo Capra dovrà assistere alla gara interna col Busalla dalla tribuna per essere stato espulso.

Sui prossimi avversari dice: «Il Busalla è una squadra da prendere con le pinze, è forte in tutti i reparti. Io e Fiani siamo stati espulsi per non aver rispettato il perimetro dell’area tecnica in un momento in cui occorreva stare vicini ai ragazzi».