Imperia, seminario d’aggiornamento per associazioni sportive dilettantistiche: iscrizioni “gratuite” ancora aperte

Imperia. Iscrizioni “gratuite” ancora aperte per il seminario d’aggiornamento diretto a dirigenti e professionisti che si occupano di aspetti ed incombenze amministrativo-burocratico-fiscali all’interno o per conto di società o associazioni sportive dilettantistiche, organizzato per mercoledì 27 novembre, dalle 18.30 alle 22.30, presso la Sala di Rappresentanza del Coni Point Imperia in via Garessio 17 dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Liguria.

È ormai avviato alla conclusione l’anno sportivo in corso e, tra le varie difficoltà che i dirigenti devono fronteggiare e in futuro saranno ancora costretti a fronteggiare, un ruolo di primo piano è riservato all’inquadramento dei collaboratori sportivi, sulla base di un assetto normativo e dei relativi orientamenti della giurisprudenza e della prassi che, a partire dall’approvazione del ‘Decreto Dignità’ (D.L. 12 luglio 2018, n. 87) e della circolare 1 agosto 2018 n. 18 dell’Agenzia delle Entrate, hanno modificato in modo significativo la gestione dei compensi sportivi e non solo.

Gli effetti dell’abrogazione delle cosiddette co.co.co sportive, l’obbligo di tracciabilità dei compensi sportivi e quindi le modalità di pagamento delle prestazioni di allenatori, atleti, tecnici, dirigenti stessi e di tutte le altre figure di collaboratori professionali, l’innalzamento su base annua della no tax area, i requisiti per il regime agevolato, autocertificazioni, esenzioni e rendicontazione sono fra le tematiche che saranno oggetto di analisi offerta dal Coni Liguria – Imperia a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche locali presenti sul territorio.

Il dott. Maurizio Annitto e l’avv. Monica Campione, in qualità di relatori, offriranno, nel corso dell’incontro, anche alcuni utili chiarimenti sulle problematiche inerenti il Registro Coni Nazionale e forniranno inoltre indicazioni pratiche sulle modalità operative di utilizzo della fatturazione elettronica, lasciando comunque tempo e spazio a domande, risposte e analisi di casi concreti.

http://liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/corso/3135-SPORT_-_FISCO_-_DIRITTO_-

_Imperia.html

http://liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/iscrizione/3135-SPORT_-_FISCO_-_DIRITTO_-

_Imperia.html

