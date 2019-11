Imperia, scritte blasfeme alla scuola di Piani: autore tradito dalle impronte sulla scatola di croissant

Imperia. E’ un ragazzo appena maggiorenne del capoluogo con precedenti specifici il presunto autore delle scritte blasfeme nel plesso scolastico di Piani dello scorso 22 ottobre.

Il giovane è stato individuato dalla polizia comparando le impronte digitale e i n particolare alcune lasciate su una confezione di croissant di cui si era servito. E’ stato, quindi, denunciato a piede libero per furto e danneggiamento aggravato.

Il locale cucina della scuola, infatti, era stato messo a soqquadro ed era consumato del cibo operazione che ha tradito il giovane a seguito degli accertamenti di polizia scientifica.

Sul posto erano intervenuti gli agenti delle Volanti e della Digos.

Il mobilio delle aule era stato danneggiato con scritte e disegni blasfemi e di contenuto sessuale. Sui banchi, sugli armadi e sulle lavagne delle aule, oltre a disegni e segni vari, tra cui anche svastiche, gli agenti trovavano scritte di ogni genere, tra cui bestemmie, frasi volgari e inni a Satana.

Appena maggiorenne ed estraneo all’istituto scolastico in questione, il presunto autore delle scritte è già stato segnalato dalla Digos per analoghi episodi. Anche in quelle occasione, insieme ad altri coetanei, il giovane aveva imbrattato alcune zone di Imperia e danneggiato due autovetture, sempre “disegnando” alcuni simboli.