l'incidente

Imperia, scontro fra due auto a Caramagna: grave una donna fotogallery

Trasportata in codice rosso all’ospedale, è accaduto in via Airenti











Imperia. Scontro tra due auto, una Ford Focus e una Punto, in tarda serata a Caramagna in via Airenti all’altezza del ponte ferroviario. Ad avere la peggio è stata S.S. 41 anni alla guida della Punto che è stata trasportata in Ospedale in codice rosso. di 6 Galleria fotografica Incidente via Airenti







Meno gravi le condizioni di M.R., 24 anni. Sul posto sono accorsi Vigili del fuoco, polizia, e gli equipaggi della Croce Bianca di Imperia e della Croce d’Oro di Cervo, oltre ai sanitari dell’automedica del 118. Da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ad un incrocio.