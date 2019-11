Imperia, ratto gigante semina il panico. Ucciso

Imperia. «Aiuto, un mostro». E’ il grido lanciato da una donna spaventata da un animale di grosse dimensioni visto aggirarsi per le strade di Imperia. All’appello della signora, risponde un uomo che, una volta accompagnato sul luogo dell’avvistamento, capisce che quel ‘mostro’ con tutta probabilità altro non è se non un topo di notevoli dimensioni, «visto che ci sono escrementi enormi».

«Mi sono attivato per catturarlo – racconta – Ma quando l’ho visto non credevo ai miei occhi: era tanto grosso che sembrava un castoro. Quando mi sono avvicinato si è alzato sulle zampe posteriori pronto a saltarmi addosso, squittendo».

A quel punto l’uomo ha afferrato un martello e ucciso il ratto.