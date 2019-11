Imperia, prende il via un corso Uefa C per l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori

Imperia. Dopo l’ottimo lavoro svolto dall’A.I.A.C. di Imperia nel triennio 2016 – 2019 con l’organizzazione del corso Uefa B (2017), corso per portieri dilettanti (2018), diversi incontri formativi con tecnici di livello internazionale e quattro corsi d’aggiornamento territoriali (2017-2018-2019) con l’ultimo B22 svoltosi lunedì 11 novembre, il settore tecnico della F.I.G.C. affida nuovamente l’attuazione al presidente Vincenzo Stragapede l’organizzazione del corso Uefa C per l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori.

Il corso sarà in partenza lunedì 13 gennaio 2020, sarà un corso incentrato sulla formazione di allenatori di giovani calciatori, che andranno ad operare nei settori giovanili in tutte le categorie ad esclusione dei campionati. Il corso sarà strutturato in forma modulare e avrà la durata di sei 6 settimane con l’obbligo di frequenza. Ogni modulo sarà articolato in una settimana di lezione intervallata da una settimana di sosta (dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22.30 e sabato mattina dalle 9 alle 13). Il carico formativo del corso è di 144 ore, approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio giovanile, dall’insegnamento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia dell’allenamento, dalla psicopedagogia alla la medicina sportiva e al regolamento di giuoco.

Per poter accedere a questo corso, è sufficiente aver compiuto 18 anni ed essere residenti nella regione o nelle provincie limitrofe (questo aspetto è specificato ogni volta nei singoli bandi di concorso) del luogo in cui si svolge

il corso. Il costo del corso è di 720 euro in base al Comunicato Ufficiale 117 Bis_1920. Per potersi iscrivere non è necessaria nessuna abilitazione ottenuta precedentemente, basta essere residenti nella regione ed avere l’età minima di 18 anni compiuti; chiaramente, qualora le richieste di partecipazione al corso fossero superiore ai posti disponibili, il Settore Tecnico, attraverso un’analisi dei titoli presentati – esplicitato nel Bando relativo al corso stesso (Bando Corso Imperia Uefa C Bis)- provvederà a stabilire una graduatoria di ammissione per la scelta dei partecipanti.

Ecco il modulo del Bando Corso Imperia Uefa C da rispedire compilato alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione Corso “ Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots License “, via G. D’Annuzio 138/a Coverciano campo 5 – 50135 Firenze. Tutti gli interessati possono prendere informazioni contattando il presidente A.I.A.C. Imperia Stragapede Vincenzo al 349.3953700.