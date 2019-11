Imperia, prende a pugni barista per derubarlo. Giovane tunisino arrestato per rapina

Imperia. Un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato il titolare di un bar.

E’ successo nella notte del 19 novembre scorso. Il giovane si è introdotto furtivamente all’interno del locale e, approfittando del fatto che il proprietario fosse impegnato nelle operazioni di chiusura, si è impossessato di alcune bottiglie di alcoolici. Vistosi scoperto, per guadagnare la fuga, ha aggredito il titolare del bar, sferrandogli un pugno al viso, che ha procurato al malcapitato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

L’immediata chiamata al 112 NUE ha consentito alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Imperia di inviare sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile, i cui militari sono riusciti a bloccare l’autore del reato, arrestandolo.

I militari hanno quindi provveduto a fornire la prima, necessaria assistenza al rapinato, in attesa del soccorso sanitario, giunto pochi istanti dopo.

L’arrestato è stato trattenuto fino alla celebrazione del rito direttissimo, in cui, dopo la convalida dell’arresto, all’autore dei reati è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Imperia.