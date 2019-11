Imperia. Commemorazione del 4 Novembre stamattina in piazza della Vittoria alla presenza del prefetto Alberto Intini.

Si è svolto il consueto schieramento interforze che ha reso gli onori militari. «E’ un momento importante, è un ricordo di eventi verificatisi 101 anni fa però tutt’ora presenti – dichiara il prefetto Alberto Intini – ci attestano, con questa data, l’importanza delle nostre forze armate dei teatri di guerra in cui molti giovani sono morti ma soprattutto dei teatri attuali dove le nostre forze armate portano un discorso di pace in tutto il mondo. E’ anche la giornata dell’Unità Nazionale che è un altro aspetto che bisogna sottolineare e ricordare in ogni momento».

Schierati i gonfaloni della Provincia, medaglia d’oro al valor militare, del Comune di Imperia e dei labari delle associazioni combattentistiche.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti di tutte le guerre davanti al monumento ai caduti è stato letto il bollettino della Vittoria, mentre uno studente, Samuele Marchetti della terza C del Vieusseux, ha scandito la motivazione della Medaglia d’Oro alla Provincia.

L’orazione ufficiale è stata letta dal generale corpo d’armata Giorgio Battisti.