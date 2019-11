Imperia. Semplificazione delle pratiche urbanistiche, tutela del territorio in particolare della costa e dell’entroterra anche in ragione dei cambiamenti climatici. E’ questo, in sintesi, il messaggio che l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola lancia ai 66 sindaci imperiesi riuniti nella sala dei Comuni della provincia, per la presentazione del Ptr, il Piano territoriale regionale in approvazione nel 2020.

«Non si tratta di un programma chiuso- dice Scajola - ma aperto alle proposte che promanano dal territorio per questo motivo lo presentiamo agli amministratori. Insieme ai comuni, alle categorie e alle professioni vogliamo scrivere la fisionomia urbanistica del territorio. Non abbiamo fatto nessun atto di Giunta, oggi porto una bozza. Città, costa ed entroterra sono i punti centrali del Piano con un occhio particolare alla rigenerazione e alla valorizzazione dell’esistente».

«Dobbiamo scrivere insieme la pianificazione urbana del futuro – spiega Scajola – La costa deve essere tutelata e protetta perché sappiamo benissimo che, ogni volta che piove o ci sono problemi legati alle mareggiate, le nostre coste vengono colpite pesantemente. Dobbiamo perciò fare una pianificazione che tocchi e rispetti il nostro territorio. Le città hanno bisogno di strade e viabilità migliori, il piano prevede delle strategie per il miglioramento della viabilità locale. Infine ci sarà più possibilità di intervenire nell’entroterra con il recupero delle terre agricole abbandonate. Tutti i comuni, da Ventimiglia a Sarzana, potranno usufruire del Ptr che potrà dare buone possibilità di rilancio e di interventi nel territorio con procedure legislative rapite».