Imperia. Ultima settimana di lavoro per Luciana e Sandro Aimoni, titolari della storica Latteria di via XXV Aprile. Sabato prossimo, infatti, cederanno la mano dopo 36 anni di gestione. «E’ arrivato il momento della pensione- spiega la signora Luciana – non è un problema che non si lavora o legato alla sicurezza o altro, solo ci attende il meritato riposo».

Specialità del locale le meringhe con panna, alla mattina salottino per le signore ma anche lavoratori, operai, imprenditori alla sera ritrovo di cacciatori.

La latteria di via XXV Aprile è una delle ultime dove si possono trovare le caramelle vendute nelle “arbanelle” come negli anni Sessanta e Settanta. Il locale aperto nel 1948 proseguirà, comunque, l’attività essendo stato rilevato dal figlio del proprietario dell’immobile.

Luciana e Sandro prima di salutare, ci tengono a «ringraziare tutti i clienti e gli amici che ci hanno seguiti passo dopo passo. Li abbiamo sempre sentiti vicini»