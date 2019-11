Imperia. Raffiche di vento a 90 km orari hanno determinato il crollo di parte dell’impalcato del teatro Cavour. A renderlo noto è il sindaco Claudio Scajola che ha compiuto stamani un sopralluogo in via Cascione per verificare personalmente la situazione e confrontarsi con i vigili del fuoco dopo il crollo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

«Il direttore dei lavori aveva comunicato, ahimè saltato poco tempo prima, che ci fosse una verifica sullo stato della sicurezza – ha aggiunto Scajola -. La causa del crollo è il fatto anomalo di un vento così forte sulla tesa del tetto molto esposto del teatro Cavour. Questo però non esime dal fatto che ripristinando il ponteggio per proseguire i lavori, cosa che verrà fatta entro oggi non si debba poi verificare però perché è successo. Perché nonostante il vento non doveva succedere».

Una tragedia sfiorata, e lo sottolinea anche il sindaco: «E’ andata bene che in quel momento non ci fosse nessuno sotto: questa era la grande preoccupazione». Limitati i danni ai locali e ai dehor che insistono sull’area colpita dal crollo. Per quanto riguarda via Cascione: la strada dovrebbe riaprire già oggi, con il ripristino della situazione e le verifiche sui ponteggi.

«Era tutto in regola – conclude Scajola – Certo è che quando ci sono allarmi per il tempo ci sono da verificare le eccezionalità che possono succedere».