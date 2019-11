Imperia, il Pd deposita in Comune la mozione “Segre”

Imperia. «Come Partito Democratico di Imperia abbiamo depositato questo pomeriggio sotto forma di mozione il documento proposto da ALI-Autonomie Locali Italiane, uno documento di indirizzo politico volto ad impegnare il Sindaco e la giunta:

– a sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica, approvando la mozione n.136 a prima firma Liliana Segre, con adeguate iniziative d’informazione e fornire elementi utili al lavoro della stessa Commissione;

– a coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza e Costituzione nelle scuole;

– a creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza;

– ad aderire alla Rete delle città per la memoria, contro l’odio e il razzismo.

Una mozione che in una provincia come la nostra, insignita della medaglia d’oro al valor militare il 6 luglio 1979 per aver avuto un ruolo rilevante per le attività partigiane nella guerra di liberazione, assume una importanza sociale e culturale molto rilevante. In attesa che la mozione venga presentata e discussa nel successivo Consiglio Comunale ci auspichiamo che essa possa trovare la comunione di intenti e che venga approvata all’unanimità come avvenuto in Consiglio Regionale lo scorso 5 novembre» fanno sapere in una nota la Segreteria Cittadina PD Città di Imperia e il Gruppo Consiliare Comune PD – Democratici per Imperia.