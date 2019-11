Imperia. Vertice in Prefettura nel pomeriggio per i sessantasei sindaci dei Comuni dell’imperiese che hanno portato le istanze dei propri territori al governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo un weekend in allerta rossa e le precipitazioni di ieri è oggi il momento della conta dei danni.

Le criticità maggiori si registrano nell’entroterra: Rocchetta Nervina, la frazione di Calderara a Pieve di Teco e quella di Cenova a Rezzo sono isolate a causa di movimenti franosi.

A guidare il gruppo dei primi cittadini è stato il sindaco della città capoluogo Claudio Scajola, che ha in italia ci vorrebbero 8 regioni e il ripristino della Provincia. Lall’annessione a cuneo, una boutade ma e il nostre retroterra naturale

Gaetano Scullino ha portato all’attenzione del presidente della Regione le criticità della città di confine: «A Ventimiglia danni per oltre 3 milioni di euro. Le criticità maggiori restano in via Bandette e in due scuole dove si sono registrati allagamenti. Poi frane e smottamenti su tutto il territorio. Un grosso smottamento si è verificato sull’Aurelia a Grimaldi e ha bloccato parzialmente la viabilità da e verso la Francia, ora abbiamo ripristinato una corsia, ma bisogna intervenire con un urgenza».



(Alberto Biancheri)





(Marco Rondelli, sindaco di Rocchetta Nervina)





(Roberto Trutalli sindaco di Pigna)



«A Pigna ci sono delle criticità che si stanno accentuando dovute al fatto che ieri in tre quarti d’ora sono scesi 170 mm di pioggia». A preoccupare il sindaco Trutalli è la presenza di frane all’ingresso del paese dell’alta val Nervia ma anche sulla provinciale che collega Pigna alla Valle Argentina, attualmente chiusa per la presenza di una voragine e di uno smottamento che ha trasformato la strada in un fiume di fango e detriti.

(Notizia in aggiornamento)